З початку введення 1 долара США з 1862 по 1963 рік дизайн купюри змінювався вісім разів. На першій купюрі було зображено портрет міністра фінансів США Салмона Чейза.
У 1928 році сенат США прийняв єдиний стандарт купюри, який вигляд має мати американський долар. Стандарт був такий: на лицьовій частині купюри зображали портрет президента США, на зворотній — пам’ятники та емблеми.
З 1862 по 1928 рік купюру 1 долара випускали розміром 189 × 79 мм, а з 1929 –го її розмір було зменшено 155,956 × 66,294 мм × 0,10922 мм.
У 1862 році з’явилася перша 1-доларова банкнота. Вона увійшла в обіг за президентства Авраама Лінкольна під час Громадянської війни. На лицьовому боці банкноти було зображено міністра фінансів Салмона Чейза.
У 1869 році дизайн банкноти змінили. У центрі купюри – зображення Джорджа Вашингтона, першого всенародно обраного президента США. Незважаючи на те, що, по суті, купюра була банкнотою США, на ній було позначено «Банкнота міністерства фінансів» (TREASURY NOTE). У 1874 році напис на аверсі замінена на «Банкнота Сполучених Штатів» (UNITED STATES NOTE). Зміни на аверсі та реверсі були також у 1880 році.
1886 рік – випущено срібний сертифікат номіналом 1 долар із зображенням на аверсі Марти Вашингтон, дружини першого президента США.
1896 – освітня серія. На аверсі – алегоричне зображення: «історія навчає молодь». На реверсі зображено портрети Марти і Джорджа Вашингтона.
Згодом аверс $ 1 срібного сертифіката було перероблено. На ньому в 1899 році зобразили будівлю Капітолію, а під ним Авраама Лінкольна і Улісса Гранта.
Згодом на 1 доларі зображали лише портрет Джорджа Вашингтона. Сучасну форму і вигляд 1 долар США отримав з 1935 року під час президентства Рузвельта. З невеликими змінами в такому ж самому дизайні купюра існує і донині.
З 1963 року 1 долар США стає федеральним резервним квитком (FEDERAL RESERVE NOTE), а не срібним сертифікатом, тобто купюри, випущені після 1963 року не підлягали обов'язковому обміну на срібло.