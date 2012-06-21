У нашій країні фактично нема легального ринку міжнародного працевлаштування. Такого висновку дійшли учасники симпозіуму «Роль приватних агенцій зайнятості у забезпеченні легального працевлаштування за кордоном», який організувала Державна служба зайнятості України. Участь у заході взяли представники Міністерства соціальної політики, ДСЗ, Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування та більш ніж ста компаній-посередників у працевлаштуванні. За статистичними даними, які надали 332 такі компанії, вони знайшли роботу 2015 року для 76 тисяч осіб. З них до Польщі відправили 6162 українці. Та річ у тім, що польські інстанції за той самий період видали 762 тисячі запрошень на роботу. А це означає, що через легальні компанії-посередники було працевлаштовано лише 0,8% охочих.
Для прикладу найпопулярніший пошуковик в Україні — google.com.ua видає за запитом «праця за кордоном» 700 000 посилань. Візьмемо до уваги лише 5% з них, тобто отримаємо 35 тисяч унікальних оголошень від суб’єктів господарювання. Якщо вважатимемо, що вони всі від легальних компаній, а всього ліцензіатів — 1114, то з огляду на вищезазначене шляхом простого математичного підрахунку можна зробити висновок, що легальний ринок становить 3,18%.
«Хтось може заперечити, що цифри неправильні й усе це лише емпірика. А тепер уявімо, що ринок легального працевлаштування зробив ривок і в 2016 році було офіційно працевлаштовано до Польщі через компанії-ліцензіати в 10 разів більше людей, ніж рік раніше, тобто 61 тисячу осіб, попри те, що, за статистикою, туди виїхали на роботу 1—1,2 мільйона працівників. Тоді побачимо, що це становитиме лише 5—6% трудових мігрантів, що в’їхали в цю країну з України. Тобто фактично легального ринку міжнародного працевлаштування у нас не існує», — зробив невтішний висновок Василь Воскобойник, голова Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування.
Як же вивести ринок міжнародного працевлаштування з тіні? Відповідь на це запитання висловив заступник голови Державної служби зайнятості Сергій Кравченко: «Для цього ми як представники держави готові до проведення таких спільних заходів з усіма зацікавленими сторонами, як круглі столи, симпозіуми, тематичні ярмарки вакансій, що вже дали значні позитивні результати, а тому запрошуємо усіх до такої співпраці. Потрібно проводити активну роз’яснювальну роботу серед громадян України, які, на жаль, не завжди мають необхідний рівень знань у сфері своїх трудових прав, а тому ми спільно з легальними приватними агенціями зайнятості здійснюємо заходи щодо підвищення правової культури населення та захисту прав у разі працевлаштування в Україні й за кордоном», — сказав він.