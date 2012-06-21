Як здобути освіту з ІТ-технологій? Як знайти першу роботу в цій галузі й зробити успішну кар’єру в Черкасах? На всі ці запитання молодь одержала відповіді під час IT Career Day — ярмарку вакансій, який відбувся в обласному центрі. Участь у ньому взяли 12 найбільших ІТ-компаній, три виші, які готують фахівців у галузі ІТ-технологій, і майже півтисячі черкаської молоді.
— Головна мета ярмарку — демонстрація можливостей, які надає молоді ІТ-галузь на шляху до реалізації її потенціалу, — зауважила організатор заходу кластерний менеджер Cherkasy IT Cluster Анастасія Негода. — Саме щоб стати провідниками розвитку цієї галузі в місті і створили Cherkasy IT Cluster.
Захід відбувався у форматі міні-конференції. Доки частина гостей знайомилася з інформацією про компанії, розміщеною на інформаційних стендах, решта слухала лекції їхніх представників. Зокрема, зацікавили молодь мотиваційні лекції, які відкривали завісу над професійними секретами. Професіонали ІТ-галузі розповіли й про можливості вже сьогодні одержати роботу, безплатно та ефективно здобути ІТ-освіту або супутні знання та навички.