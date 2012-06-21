Луганщина вже планує надання коштів на будівництво житла для переселенців. «Найскладніше — це розв’язання проблеми щодо надання житла внутрішньо переміщеним особам. Визначено такі напрями вирішення питання: пільгове кредитування, компенсація з бюджету частини вартості придбаного житла та його будівництво. Однак пріоритет надання житла переселенцям не врегульовано чинним законодавством», — розповів на брифінгу перший заступник голови ОДА Роман Власенко, коментуючи проект концепції Державної цільової програми відновлення миру в східних регіонах України.
За його словами, сьогодні розглядають такі механізми, як компенсація за кредитами для придбання житла переселенцями, пайова участь у будівництві житла (тобто переселенець сам купує житло в приватну власність) і нарешті будівництво або реконструкція доступного житла для його надання цій категорії громадян.
«Однак таке житло, найімовірніше, надаватимуть у тимчасове користування, і є багато питань щодо порядку черги на його отримання»,— підкреслює Роман Власенко.
На Луганщині нині зареєстровано близько 300 тисяч переселенців, і забезпечити їх усіх доступним житлом, а надто новим, на постійній основі, нереально.
Одна з проблем полягає в тому, що переселенці вже мають житло на території, яка тимчасово не підконтрольна Україні, прописані там. Тож виникають проблеми з постановкою таких людей на чергу для отримання квартири в новому місці проживання.
«Наші колеги у Харкові та Дніпрі більше використовують перші два механізми: тобто приватник будує житло, держава бере участь у компенсації за кредитами або пайову участь. А ми вже сьогодні плануємо надання коштів на будівництво доступного житла для переселенців, розробили програму адаптації ВПО, і там передбачено всі три перелічені механізми. Основна проблема — законодавча: потрібно юридично врегулювати повноваження органів місцевого самоврядування та питання постановки на квартирну чергу вимушених переселенців», — каже Роман Власенко.
Проект концепції, який підготувало та оприлюднило для обговорення Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, містить три стратегічні напрями, розроблені на підставі кращих світових практик, а саме: відновлення критичної інфраструктури і систем надання соціальних послуг; економічне відновлення; зміцнення соціальної стійкості, розбудова миру та громадської безпеки. У Луганській області проект документа обговорювали на нараді за участю структурних підрозділів ОДА, територіальних органів міністерств та відомств, представників громадськості та ПРООН. За словами Романа Власенка, майже всі пропозиції від області враховано в цьому документі. Загалом на виконання програми передбачено 48,7 мільярда гривень, з яких 24,8 мільярда — Луганщині для реалізації трьох зазначених вище напрямів відновлення миру. Програма розрахована на 2017—2020 роки.