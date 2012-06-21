Десятий рік поспіль найбільша рентабельність в агросекторі спостерігається у вирощуванні насіння соняшнику.
Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства з посиланням на дані Державного комітету статистики.
Зокрема, за підсумками діяльності у 2016 р. рівень рентабельності виробництва насіння соняшнику сільгосппідприємствами склав 61,9%, що є найбільшим показником серед аграрної продукції. Така тенденція, відзначають у Мінагропроді, спостерігається з 2007 року.
У цілому, рівень рентабельності виробництва продукції сільського господарства підприємствами у 2016 році склав 37,3%. У тому числі рентабельність виробництва продукції рослинництва — 44,3%, продукції тваринництва — 7,7%.
Серед продукції рослинництва найбільшу прибутковість у минулому році мали насіння соняшнику (61,9%), соя (51,8%) та ріпак (45%).
У тваринництві найбільша рентабельність була зафіксована у виробництві молока — 18,4%. Загалом, рентабельність виробництва тваринницької продукції у 2016 році склала 7,7%.