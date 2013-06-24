Програма медичних гарантій покриває всі види медичної допомоги для пацієнтів з онкозахворюваннями: від діагностики до лікування та реабілітації й паліативної допомоги. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Сімейний лікар – перший, хто може вчасно допомогти виявити онкозахворювання. Лікар ПМД (первинної медичної допомоги) може виписати направлення на необхідні аналізи та інструментальні дослідження. Торік лікарі первинної медичної допомоги виявили злоякісні новоутворення у понад 219 тис. українців.

Пацієнт може обрати заклад, де отримувати послуги, незалежно від реєстрації чи фактичного перебування. Внутрішньо переміщені особи можуть отримати безоплатну медичну допомогу в будь-якому куточку країни.

Які медичні послуги може отримати людина з підозрою на онкозахворювання та зі встановленим діагнозом?

1. Діагностика

Безоплатними за направленням є шість досліджень для раннього виявлення онкології. Це – мамографія, цистоскопія, гістероскопія, бронхоскопія, колоноскопія та гастроскопія. Проходити ці обстеження регулярно рекомендують пацієнтам після 40 років (мамографія, колоноскопія) та 50 років (решта).

Пацієнт з підозрою на онкологію має право на безоплатну діагностику в амбулаторних і стаціонарних умовах. Це – лабораторні аналізи (аналіз крові, спинномозкової рідини тощо) та інструментальні дослідження. Інструментальні дослідження включають МРТ і КТ. А також УЗД, рентген-дослідження, ендоскопічні дослідження, сцинтиграфію та ін.

Зробити аналізи або обстеження можна в спеціалізованих закладах або у багатопрофільних клінічних лікарнях.

Адреси закладів можна дізнатися за номером контакт-центру НСЗУ – 16-77 або за допомогою дашборда на сайті НСЗУ – «Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій».

2. Хімієтерапія та радіологічне лікування

Пацієнт із підтвердженим онкологічним діагнозом має право на безоплатне лікування в амбулаторних або стаціонарних умовах. Також безоплатними мають бути ліки, інтенсивна терапія, киснева підтримка, знеболення.

Під час радіологічного лікуваннямедичний заклад має безоплатно забезпечити променеву терапію, медичні вироби для проведення радіотерапії та витратні матеріали, супровідну медикаментозну терапію. Якщо у медзакладі є лінійний прискорювач, гамма-ніж або кібер-ніж, проведення променевої терапії з цим обладнанням також включено в безоплатну допомогу.

Якщо пацієнту необхідне хірургічне втручання – воно покривається пакетом «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах». До безоплатної допомоги також включена анестезія.

3. Лікування гематологічних та онкогематологічних захворювань

Пацієнти з цими захворюваннями мають право на безоплатну діагностику, лікування та супровід в амбулаторних чи стаціонарних умовах. Лікування включає лабораторні та інструментальні дослідження (наприклад, МРТ і КТ), а також лікування методом еферентної терапії або із застосуванням аферезу клітин крові, трансфузійна підтримка, інтенсивна терапія, киснева підтримка, знеболення.

4. Ліки

Пацієнти з онко забезпечуються ліками за кількома напрямами. Це дороговартісні ліки, які централізовано закуповує держава.

Перелік наявних ліків медзаклади мають публікувати на своїх сайтах та інформаційних стендах в приміщенні лікарні. За розподіл ліків у регіонах відповідають обласні департаменти охорони здоров’я. Також перевірити їх наявність у закладі можна за допомогою сервісу Є-ліки.

Для пацієнтів у стаціонарі безоплатними є ліки з Національного переліку. Перевірити, чи входять призначені препарати до Нацпереліку, можна на сайті або у мобільному застосунку «Ліки Контроль». Інформацію про наявність цих ліків медзаклади також мають періодично оновлювати на своїх сайтах та на стендах у приміщенні лікарні.

5. Супровід, реабілітація та паліативна допомога

Коли пацієнт з онкологією досягає ремісії, його супровід також безоплатний за Програмою медичних гарантій.

Лікар може направити пацієнта на реабілітацію в амбулаторних або стаціонарних умовах.

Якщо пацієнт потребує паліативної допомоги, він може отримати її за пакетом стаціонарної або мобільної паліативної допомоги за направленням лікаря.