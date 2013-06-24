Цього року українці почали більше споживати м’яса птиці та яловичини, ніж торік. Так, цього року вони споживали в середньому по 27 кг м’яса птиці та 7,4 кг яловичини на особу. Торік ці показники були 26,2 кг та 7 кг відповідно.

При цьому споживання свинини зменшилося, 2023 року українці споживали 19,8 кг свинини на рік, тоді як 2022-го — 20,3 кг.

Відповідно до споживання збільшилося і виробництво: м’яса птиці вироблено більше на 32 тисячі тонн — до 1 мільйона 285 тисяч тонн, яловичини — на 4 тисячі тонн, до 272 тисяч тонн. Нарощування власного виробництва дало змогу зменшити обсяг імпорту обох видів м’яса на 19 тисяч тонн. М’яса птиці було імпортовано на 17 тисяч тонн менше — 61 ти сячу тонн, а яловичини — на 2 тисячі тонн — 5 тисяч тонн. Знизився й імпорт свинини з 74 тисяч тонн до 41 тисячі тонн. Загалом споживання свинини, яловичини та м’яса птиці зросло з 54,1 кг 2022 року до 54,7 кг 2023-го. Імпорт всіх трьох видів м’яса знизився на 52 тисячі тонн — до 108 тисяч тонн, повідомляє Мінагрополітики.