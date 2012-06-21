Уже з вересня 2017 року італійська лоукост-авіакомпанія Ernest Airlines запустить рейси з Міжнародного аеропорту "Львів" до Мілану, а потім додасть ще п'ять нових напрямків.
Таку інформацію озвучила директор аеропорту "Львів" Тетяна Романовська, передає "Львівський портал". За її словами, уже цього тижня італійська авіакомпанія Ernest Airlines оголосить нові рейси зі Львова.
Оскільки лоукости не змогли відкрити рейси на Італію та Іспанію, то ми знайшли нову італійську компанію, яка вже днями оголосить, що 22 вересня Львів матиме новий рейс на Мілан по п'ятницях і неділях, – повідомила Романовська.
Вона також додала, що опісля компанія планує запустити рейс і по вівторках. Крім того, з грудня італійська компанія планує запустити рейси до Венеції і Неаполя, а з літа 2018 – до Сардинії, Верони та Парми.
Це, звісно, хороша новина для мандрівників, хоча потрібно ще дочекатися оголошення цін.