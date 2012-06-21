Про це в інтерв'ю газеті «Урядовий кур’єр» розповів заступник Голови правління Пенсійного фонду України Владислав Машкін.
— Для оформлення електронного пенсійного посвідчення до органу Пенсійного фонду за місцем перебування на обліку пенсіонерові слід надати відповідну заяву. Форма цієї заяви відповідна до постанови правління Пенсійного фонду. Подати таку заяву можна як під час призначення пенсії, так і в разі втрати посвідчення або його пошкодження. Посвідчення можна отримати також якщо пенсіонер вирішив замінити паперовий документ на електронний», – сказав чиновник.
Він також зауважив, що занадто поспішати з поданням заяв на отримання електронного пенсійного посвідчення не варто, оскільки ще тривають організаційні та технічні роботи щодо забезпечення їх виготовлення. Річ у тому, що електронне пенсійне посвідчення видає банк, у якому відкрито рахунок для виплати пенсій. І саме банк має визначитися з технічною спроможністю випуску таких електронних документів, які одночасно є платіжними картками. Нині фахівці Пенсійного фонду працюють над укладенням з банками відповідних договорів.