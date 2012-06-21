Ні для кого не є секретом, що щасливі люди теж бувають дратівливими та обуреними.
Життя вкрай непередбачуване, а отже, воно щодня готує для нас все нові та нові випробування, – передає Радіо Максимум.
Науковці з Відкритого Єврейського університету опублікували висновки одного цікавого дослідження. Як виявилося, ті, хто вважає себе щасливими, регулярно відчувають гнів і навіть, моментами, ненависть. Цікаво, що ці емоції максимально щирі.
У науковому дослідженні брали участь понад 2500 респондентів із різних куточків планети. Фахівці опитали жителів Ізраїлю, Сінгапуру, США, Польщі, Китаю, Бразилії та навіть Гани. Це було зроблено для того, щоб максимально вивчити питання, без прив’язки до регіону та рівня життя.
Сама ж автор експерименту, доктор психології Марія Тамір прийшла до висновку, що негативні емоції мають властивість накопичуватися та руйнувати нас зсередини, якщо не давати їм «трохи волі». Відповідно, якщо все тримати в собі, шанси на щастя скорочуються.