Шість країн — членів Ради Європи — Франція, Німеччина, Угорщина, Італія, Латвія та Польща, що мають позитивний досвід децентралізації управління, на рівні урядовців та експертів долучилися до підготовки фахового огляду «Реформування системи підготовки кадрів органів місцевого самоврядування в Україні».
Сформульовані ними рекомендації днями прозвучали на засіданні консультативної платформи, де обговорювали актуальні проблеми професійного навчання у сфері публічного управління. Цей захід організували вітчизняне Нацагентство з питань держслужби у співпраці з Програмою РЄ «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні».
Зазначали, що рік тому Кабмін затвердив План заходів з реалізації стратегії реформування державного управління в нашій країні на 2016—2020 рр., в якому враховано вимоги національного законодавства в контексті курсу України на європейську інтеграцію. Так-от, відповідно до цього курсу, центральна влада має чітко визначити пріоритети реформи системи професійної освіти для публічної служби, зокрема і місцевого самоврядування.
Із розгортанням процесів децентралізації, створенням вже понад 400 нових об’єднаних територіальних громад і передачі їм з центру чималих повноважень та фінансів кадровий голод стає дедалі відчутнішим. І це попри те, що понад 90% українських держслужбовців та майже 70% службовців місцевого самоврядування мають вищу освіту. Проте виявляється, сучасна практика управління, ринкові умови господарювання потребують зовсім інших, новітніх знань і навичок.
Європа вже проходила ці процеси, тож зрозуміла, що слід законодавчо змусити службовців місцевого самоврядування постійно підвищувати свою професійну компетенцію та вдосконалювати організацію службової діяльності. На ці цілі в місцевих кошторисах розвинених країн, які не звикли викидати гроші на вітер, щороку передбачають 3—5%, а це немалі кошти. Від бажання постійно навчатися, кажуть закордонні експерти, напряму залежить добробут і успішність кар’єри кожного муніципального службовця.
Наші сусіди-поляки на початку реформи, скориставшись підтримкою європейських інституцій, розробили 100-годинний тренінг для представників місцевого самоврядування, завдяки якому вони змогли швидко адаптувати до роботи в нових умовах цілу армію кадрів. Бо, за словами директора Польської фундації місцевої демократії Цезарія Трутковські, легше ухвалити відповідний закон, важче його впровадити, проте стократ складніше змінити ментальність людей.
Як завважила у виступі на засіданні заступник голови Офісу РЄ в Україні Олена Литвиненко, Рада Європи, зокрема її центр експертизи реформ місцевого самоврядування, що понад 60 років узагальнює досвід та стандарти публічних реформ, цілеспрямовано допомагає українському урядові принципово оновлювати систему управління персоналом на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, гармонізувати їх із європейськими стандартами у цій сфері.