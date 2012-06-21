Найбільше випадків зараження комп'ютерів вірусом Petya.A припало на Україну.
Про це свідчатьдані розробника антивірусного ПЗ компанії ESET.
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На опублікованій інфографіці йдеться, що на Україну припало 75,24% заражень від загальної кількості у світі. На Німеччину – 9, 06%, на Польщу – 5,81%.
Далі йде Сербія (2,87%), Греція (1,39%), Румунія (1,02%). На Росію ж припало тільки 0,8%.
Нагадаємо, 27 червня в Україні почав поширюватись вірус-вимагач Petya.A. Хакерської атаки зазнали банки, державні установи, мережі супермаркетів та автозаправок. Вірус дістався навіть до київського метрополітену та Чорнобильської АЕС.