Найбільш завантажене місто у світі — Лос-Анджелес. У 2016 році американські водії простояли в автомобільних заторах в середньому 104 години, виявила американська аналітична компанія INRIX.
Другою у рейтингу найзавантежніших міст опинилась Москва (91 година), а замикає трійку «пробкових» міст — Нью-Йорк (89 годин).
При цьому москвичі стоять у пробках 25,2% всього часу, який вони проводять за кермом. Але у жителів Лос-Анджелеса цей показник нижчий — 12,7%. Світовим рекордсменом за цим показником стала колумбійська столиця Богота (31,8%).
Разом з тим, у пробках у США водії щорічно втрачають в середньому по 42 години. Загалом, витрати від цього становили близько $300 млрд. Підрахували, у країні 210,78 млн водіїв, на кожного це припадає $1400 витрат.
У п’ятірку рейтингу найзавантаженіших міст також потрапили Сан-Франциско (США, 83 год) і Богота (Колумбія, 80 год), передає autocentre.
Серед європейських міст найзавантаженішими виявились Лондон (73 год), Париж (65 год), Стамбул (59 год), Краснодар (56 год). Разом з ними також виділяють Цюріх, Санкт-Петербург, Сочі, Мюнхен і Нижній Новгород — тут пробки тривають 50 год в рік.
Крім цього, склали рейтинг країн по завантаженості доріг. Там 38 держав. Найбільш завантаженими виявилися дороги Таїланду (61 год), Колумбії та Індонезії (по 47 год). Росія і США ділять четверте-п'яте місце з однаковим показником — 42 год. Українські дороги в дослідження не потрапили.
Якщо говорити про країни, де автомобілісти простоюють в заторах найдовше, на першому місці опинився Таїланд.