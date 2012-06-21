Музеї Києва традиційно влаштовують день відкритих дверей і запрошують киян та гостей столиці безкоштовно ознайомитися зі своїми експозиціями.
Про це повідомляє портал «Большой Киев».
Попередньо необхідно уточити умови відвідування, оскільки деякі музеї надають безкоштовний вхід тільки певним категоріям громадян (учням, студентам, пенсіонерам тощо). Або працюють за окремим графіком.
У березні безкоштовно відвідати столичні музеї можна в такі дні:
1 березня
Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького, вул. Саксаганського, 97 / 95б / 95.
5 березня
Музей історії Києва, вул. Б. Хмельницького, 7;
Літературно-меморіальний музей М. Булгакова, Андріївський узвіз, 13 (школярі, пенсіонери);
Національний музей українського декоративного мистецтва, вул. Лаврська, 9 (для школярів і студентів);
Національний музей «Меморіал жертв Голодомору», вул. Лаврська, 3.
6 березня
Музей О.Пушкіна, вул. Кудрявська, 9;
Музей шістдесятників, вул. О. Гончара, 33;
Музей Шолом-Алейхема, вул. В. Васильківська, 5а.
7 березня
Національний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9 (до 14:00);
Мистецький центр «Шоколадний будинок», вул. Шовковична, 17/2 (10:00 - 14:00);
Національний науково-природничий музей, вул. Богдана Хмельницького, 15 (10:00 - 13:00);
Музей ім. Ханенко, вул. Терещенківська, 15/17.
13 березня
Музей-майстерня І. Кавалерідзе, Андріївський узвіз, 21.
15 березня
Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького, вул. Саксаганського, 97 / 95б / 95.
25 березня
Літературно-меморіальний музей-квартира П. Тичини, вул. Терещенківська, 5;
Літературно-меморіальний музей Максима Рильського, вул. М. Рильського, 7;
Літературно-меморіальний будинок-музей М. Заньковецької, вул. В. Васильківська, 121;
Національний художній музей України, вул. Грушевського, 6.
26 березня
Національний музей історії України, вул. Володимирська, 2;
Музей театрального, музичного та кіномистецтва України, вул. Лаврська, 9, к. 26;
Музей гетьманства, вул. Спаська, 16б.
28 березня
Національний музей літератури України, вул. Б. Хмельницького, 11;
Літературно-меморіальний будинок-музей Т. Г. Шевченка, вул. Т. Шевченка, 8а.
Національний заповідник «Софія Київська», вул. Володимирська, 24 (пенсіонери).
29 березня
Меморіальний будинок-музей Т. Г. Шевченка, вул. Вишгородська, 5;
Національний музей Тараса Шевченка, бул. Т. Шевченка, 12;
Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського, вул. Паньківська, 9.
30 березня
Музей української діаспори, вул. Московська, 40б;
Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця», вул. Госпітальна, 24а;
Музей театрального, музичного та кіномистецтва України, вул. Лаврська, 9, к. 26;
Музей партизанської слави, вул. Славгородська (парк Партизанської слави).
На постійній основі працюють безкоштовно:
Музей вторсировини, вул. Сагайдака, 112;
Музей каналізації, Харківське шосе, 50а.