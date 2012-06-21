Для абітурієнтів з 29 червня до 25 липня триватиме реєстрація електронних кабінетів на ez.osvitavsim.org.ua, а реєстрація заяв - з 12 по 26 липня. За даними Департаменту освіти і науки Запорізької ОДА абітурієнти, які вступають на підставі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів, можуть подавати документи до 20 липня. Творчі конкурси вищі будуть проводити з 17 по 26 липня, вступні іспити – з 21 по 26 липня.
Цього року вступ до вишу можливий на підставі сертифікатів ЗНО 2016 і 2017 року. Українська мова і література залишиться обов’язковим предметом для всіх вступників, другий обов’язковий предмет – математика, історія України чи біологія у залежності від університету і обраної абітурієнтом спеціальності, третій визначатиметься вишем, який може запропонувати вступникам два предмети на вибір.
Відбір абітурієнтів проводитиметься на підставі конкурсного балу і формуватиметься з оцінок ЗНО, середнього балу атестату про загальну середню освіту, вступного іспиту або творчого конкурсу в передбачених законодавством випадках.
Якщо минулого року абітурієнти могли подати 15 заяв на п'ять спеціальностей, то в 2017 Міністерством освіти скорочено кількість заяв до дев'яти на чотири спеціальності. Також для абітурієнтів з інвалідністю, сиріт, дітей учасників бойових дій на Донбасі і тих, хто походить з Криму і Донбасу, збережено право на вступ поза конкурсом. У 2017 році Міністерство освіти зберігає квоти для пільговиків і переселенців, які замінили право на позаконкурсний вступ у 2016 році. У Запорізькій області передбачено тисячу місць для вступу таких абітурієнтів.
Рейтингові списки до зарахування будуть оприлюднені 1 серпня. До 5 серпня абітурієнти, рекомендовані до зарахування, повинні подати оригінали документів, після чого 7 серпня оприлюднять списки зарахованих на бюджетні місця, на контрактні – до 30 вересня.