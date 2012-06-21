На цьому наголосив заступник Голови правління Пенсійного фонду України Владислав Машкін в інтерв’ю «Урядовому кур’єру».
На запитання кореспондента "Урядового кур'єра" "Чи надаватимуть еклектронні пенсійні картки літнім людям якісь інші преференції, крім можливості отримувати виплати готівкою через банки чи банкомати?", Владислав Машкін сказав таке:
— Електронне пенсійне посвідчення (ЕПП) — це сучасний технологічний багатофункціональний інструмент. За його допомогою можна не лише отримати пенсію, а й, наприклад, просто і швидко сплатити за комунальні послуги через інтернет і мати змогу скористатися безліччю інших онлайн- послуг та електронних сервісів. А також це надійний ключ для повноцінного користуватися всіма державними електронними сервісами.
ЕПП містить електронний цифровий підпис, за допомогою якого людина фактично дистанційно підтверджує свою особу і може подавати заяви та запити до органів Пенсійного фонду, не відвідуючи їх особисто (адже для більшості старших людей це фізично важно), а виключно через інтернет. Людина може отримати доступ до власної пенсійної справи, даних про стаж та заробітну плату, користуватися іншими сервісами державних органів. І, безумовно, пенсійне посвідчення нового зразка надає право власникові користуватися всіма пільгами, які належать йому як пенсіонерові.