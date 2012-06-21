Літо – прекрасна пора року, але не для продуктів. Якщо ви не хочете отруїтися вам необхідно не зловживати цими продуктами або й зовсім виключити їх зі свого раціону.
М’ясо та риба
Тут усе просто. Висока температура сприяє швидкому розмноженню бактерій у цих продуктах. Зокрема, варто відмовитися від свинини, адже вона найбільш схильна до цього, інформує eizvestia.com/uk/news-ukr.
Молочні продукти
Цей тип продукції потребує зберігання лише в холодильнику. Не хочете отримати харчове отруєння – відправляйте молоко та іншу продукцію в холодильник одразу після того, як прийдете додому з магазину.
Готова продукція
Ваші улюблені салатики та інші смаколики, які продаються в супермаркетах теж можуть загрожувати здоров’ю влітку. По-перше, ви не можете бути впевнені в тому, що їх зберігають в належних умовах і температурному режимі. По-друге, ви не знатимете чи свіжою є ця продукція.
Випічка
В основному мова йде про торти та тістечка з кремами. Воно й не дивно, адже більшість з них робляться на основі масла або вершків. Тому в такій продукції необхідно перевіряти термін вживання та умови зберігання.
Соки та фрукти
Якщо упаковка пошкодилася, соки можуть почати бродити та псуватися. Також не варто купувати та вживати фрукти, які трохи підгнили. Звичайно ж, можна відрізати шматок, який зіпсувався, але це не врятує від утворення бактерій, які вже розмножилися в непрогнившому плоді.