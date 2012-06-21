З початком Великого посту очікується підвищення цін на низку продуктів, зокрема на гриби, огірки, помідори та зелену цибулю, а також на рибу. Про повідомив директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, передає УНН.
«На піст печериці дорожчають, до того ж значно — десь на 50% до своєї звичайної ціни… Але це триватиме декілька днів, тиждень максимум, а потім вони коштуватимуть навіть менше ніж до здорожчання», — сказав експерт.
За його словами, традиційні овочі — капуста, морква, картопля — не подорожчають.
«А якщо ми говоримо про огірки, помідори, цибулю зелену, то тут можливе незначне подорожчання, але це не є нашим основним раціоном. Тож тут здебільшого все залежить не від не посту, а саме від пропозиції на ринку. Отже ціну формуватиме пропозиція на внутрішньому ринку», — вважає О.Дорошенко.
За його словами, у піст може подорожчати риба.
«Ціна (на рибу, — ред.) піде до гори, але це максимум тиждень, і максимум 10%, на деякі сорти риби — до 20% максимум, і я кажу зараз про ринок. У магазинах ціни будуть більш-менш стандартними», — вважає експерт.