У березні очікують подорожчання молока, твердих сирів та інших молочних продуктів. Про це розповів голова правління «Дубномолоко»Олег Волошин, пише UBR.
«У березні закінчиться виробничий цикл і на полиці потрапить товар за новими цінами. Через це сири «Російський» і «Голландський»коштуватимуть по 170—180 гривень за кілограм», —сказав він.
Нині вартість цих сирів —у середньому 155-165 грн за кг. 170 грн за
За словами пана Волошина, ціни виростуть через зростання собівартості. Крім того, на ціни впливає дефіцит сировини. Молока виробляють менше, бо скорочується поголів’я корів.
«У Польщі молоко зараз дешевше, ніж в Україні. Польські сири заходять до нас приблизно від 170 гривень за кілограм», —каже Олег Волошин.