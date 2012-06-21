Вчені оприлюднили перелік продуктів, які шкідливі для роботи серцево-судинної системи.
У спекотну погоду більшість людей скаржаться на біль в ділянці серця та інші недугу серцево-судинної системи. Для того, щоб уникнути проблем із серцем варто звернути увагу на їжу, змінивши раціон.
Фаст-фуд
Так, так і ще раз так. Чим менше шкідливої їжі у вашому раціоні тим краще. Насамперед, це стосується фаст-фуду. У цій страві величезна кількість трансжирів та солі, які погано розріджують кров, роблять її в’язкою і густою.
Піца
Якщо ви купуєте піцу в підозрілих кіосках і там лише шматки дешевої ковбаси та майонез – то не тільки серце, але і весь організм не буде цьому радий. Піцу їсти можна, якщо робити її вдома з м’ясом, нежирним сиром, доповнюючи овочами.
Ковбаса
Це суцільне зло, адже ковбаса містить багато трансжирів, ароматизаторів та солі. Такий «перекус» врази підвищує рівень холестирину в крові.
Цукор
Кількість цукру у раціоні треба звести до мінімуму, аже він шкодить серцю найбільше. Також варто звертати увагу на етикетку, адже в багатьох продуктах можна знайти цукор. Наприклад, в різноманітних соусах чи в знежиреній молочній продукції.
Алкоголь
Спиртні напої спочатку різко розширюють, а потім так само різко звужують судини. Людям, що страждають від гіпертонії, вживати влітку алкоголь дуже ризиковано. До того ж, лікарі радять в спеку відмовитись від алкоголю навіть тим, у кого міцне здоров’я.