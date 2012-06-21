«Відповідно до закону встановлено категорії проваджень, які не зможуть виконувати приватні виконавці, – розповів в інтерв’ю «Урядовому кур’єру» заступник міністра юстиції Сергій Шкляр. – Йдеться про відібрання та передачу дитини, вселення-виселення фізичних осіб, стягнення з державних органів місцевого самоврядування і державних підприємств, зокрема тих, де частка держави 25% та більше. Також це виконавчі провадження щодо передачі майна державної й комунальної власності, виконання рішення ЄСПЛ, адміністративних судів, рішень щодо конфіскації. Рештою виконавчих проваджень зможуть займатись, зокрема, і приватні виконавці».
Водночас не так давно було ухвалено зміни до профільного закону, згідно з якими до 1 січня 2018 року приватні виконавці не можуть здійснювати примусове виконання рішень, за якими сума стягнення становить шість та більше мільйонів гривень або еквівалентну суму в іноземній валюті. Надалі перший рік своєї діяльності приватний виконавець матиме можливість працювати з боргами не більше 20 мільйонів гривень. Далі без обмежень. Тобто йти до державного чи приватного виконавця — обиратиме стягувач у відповідності до чинного законодавства.