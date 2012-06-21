11 вересня у семи українських банків зареєстровано статутний капітал, який менший 200 мільйонів гривень.
Про це свідчать дані Міністерства юстиції України.
Відзначимо, що згідно із законодавством, акціонери невеликих банків повинні були до 11 липня поповнити капітал до 200 мільйонів гривень.
Так, капітал нижче мінімально встановленого залишився у:
- банку Центр (120 млн грн) Хамеда Аліханом, хоча він ще два місяці тому відзвітував про докапіталізацію до 200 млн грн;
- Кредит Оптима Банку (120 млн грн) сім'ї Бойко, який 25 вересня має намір скасувати рішення зборів акціонерів від 25 травня про прийняття статуту в новій редакції, в зв'язку зі збільшенням капіталу, і прийняти його в іншій редакції;
- Українського банку реконструкції та розвитку (120 млн грн), який був приватизований китайською BOCE;
- Полікомбанку сім'ї Тарасовець, який, втім, за минулий місяць збільшив капітал з 120,3 млн грн до 145 млн грн, а до 200 млн грн має намір збільшити капітал «до кінця року»;
- Альпарі Банку (122 млн грн) Бахтарі Хедаятоллах, в квартальній звітності якого зазначено, що власник купив акції банку на 78 млн грн ще 19 червня;
- Айбокс Банку (122,5 млн грн) Володимира Дробота, збори акціонерів якого 30 травня затвердив новий капітал в 200 млн грн і доручив банку узгодити статут в НБУ і держреєстратор;
- банку Портал (125 млн грн) Ігоря Колосніцина, збори акціонерів якого 25 квітня схвалили приватне розміщення акцій на 75 млн грн серед акціонерів банку і компанії Oscanyan Ltd. з Британських Віргінських островів.
Нагадаємо, що в середині серпня 9 банків порушували вимогу про збільшення статутного капіталу до 200 млн грн Національного банку України.
Раніше НБУ визнав банк Новий неплатоспроможним через порушення вимог до регулятивного капіталу.
Пізніше банк Гефест був визнаний неплатоспроможним з тієї ж причини.