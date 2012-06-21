За 1,5 року вільної торгівлі між Україною та ЄС асортимент експортних товарів зріс на 39 позицій.
Про це прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі повідомляє в Facebook.
« У порівнянні з 4 місяцями 2016 в експорті готової продукції з України в країни ЄС з’явилося 39 нових товарних позицій. А це означає додатковий мільйон доларів до експорту товарів», – йдеться в повідомленні.
Дві товарні позиції – «самохідні бульдозери, екскаватори», і «труби, трубки та фітинги для них нікелеві» – складають 60,2% загального експорту обсягу нових товарів.
44 товари експортуються з України виключно в ЄС. Першу п’ятірку з них становлять головний білковий компонент молока під назвою «казеїн», срібло, моторні транспортні засоби, призначені для перевезення декількох осіб, порох, буксири і судна-штовхачі.
В цілому зростання обсягів товарів в ЄС виріс більш ніж в 10 разів. Рекордсменом стали «Транспортні засоби вантажні, що використовуються на заводах» з ростом в 13 630 разів.