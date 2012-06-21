З нинішнього року абітурієнти зможуть подавати документи для вступу до вищих навчальних закладів лише через електронні кабінети – це єдиний варіант.

Про це розповіла в інтерв'ю програмі «Лівий берег із Сонею Кошкіною» міністр освіти та науки Лілія Гриневич.

« З 12 липня розпочнеться вступна кампанія за освітніми програмами бакалавра. Але хочу звернути увагу: вже 29 червня ми запрошуємо абітурієнтів відкривати свої електронні кабінети для того, щоб потім не сталося так, що в перший день вступної кампанії всі масово кинуться (реєструватися, - ред.), чим спровокують проблеми на сервері», – зазначила Гриневич.

«У нас є окрема категорія – абітурієнти з непідконтрольних територій і окупованого Криму, але для всіх українських абітурієнтів, які склали зовнішнє незалежне оцінювання, реєстрація через електронний кабінет обов'язкова. Тому що саме там, в єдиній державній базі освіти, будуть оброблятися результати, потім програма – відповідно до пріоритетів, які визначать абітурієнти – розподілить їх. Списки зарахованих буде оприлюднено 1 серпня до 12:00. І ви побачите, чи потрапляєте на бюджет, в який саме ВНЗ. Крім того, вам можуть запропонувати вступити на платне навчання, якщо балів не вистачило для бюджету», – розповіла міністр. При цьому вона зазначила, що є декілька категорій абітурієнтів, які можуть, як і раніше, вступати за вступними іспитами, це: демобілізовані військові, люди з інвалідністю, які не мають можливості писати зовнішнє незалежне оцінювання.

«Така можливість є для наших абітурієнтів з окупованих територій, оскільки вони опинилися в нерівних умовах, порівняно з українськими школярами, в підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання. Особливо це стосується української мови та літератури, історії України. У зв'язку з цим вони мають можливість приїхати у відкриті при університетах центри «Донбас-Україна» і «Крим-Україна»», – повідомила Гриневич.

Ці центри працюють при конкретних вишах, знайти список можна на сайті Міносвіти.

«У нас є спеціальна рубрика, яка виділяється так, щоб відразу впадала в очі, і все було легко знайти. Там перераховані кроки для абітурієнтів – як вони повинні діяти. У зазначених центрах вони матимуть можливість як поступово скласти іспити на атестат зрілості про середню освіту, заповнити так звану освітню декларацію, так і скласти іспит з української мови – тому повинні довести, що володіють нею, щоб здобувати вищу освіту, вивчати історію України та профільний предмет з обраної спеціальності», – зазначила міністр. Документи до ВНЗ, за її словами, прийматимуть з 29 червня по 26 липня. Для абітурієнтів, які проходять творчі конкурси, – до 20 липня, так, як на цей іспит потрібен додатковий час.