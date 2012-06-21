Під час вступної кампанії 2017 року найпопулярнішими серед абітурієнтів стали КНУ ім. Тараса Шевченка, НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» та ЛНУ ім. Івана Франка. До шевченкового вишу подали 58 851 заяву 27 112 вступників, до КПІ — 50 226 заяв 20 952 вступники, до провідного львівського вишу — 48 937 заяв 22 790 охочих.
«Цей рейтинг свідчить, що багато абітурієнтів обирають не лише столичні виші, а й регіональні: у Львові, Чернівцях, Харкові. І цю тенденцію спостерігаємо не перший рік. Торік у рейтингу ТОП-10 був Кам’янець-Подільський національний університет, непогані позиції завжди має ДНУ імені Олеся Гончара», — зазначив директор департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки Олег Шаров.
На четвертій сходинці ТОП-10 опинилася Львівська політехніка — туди надійшло майже 43,5 тисячі заяв. Бажання вчитися в цьому виші виявили понад 20,5 тисячі вступників, повідомляє прес-служба Міносвіти. Майже однакову кількість заяв подано до Київського національного торговельно-економічного (34 520) й Національного авіаційного університету (34 336). Ці виші обрали відповідно 17 206 та 18 698 вступників. Далі у рейтингу — Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (28 522 заяв від 15 933 вступників), Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича (27 633 заяви від 13 257 охочих) та Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (26 697 заяв від 14 440 абітурієнтів).
Завершує ТОП-10 Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, у який надійшло більш як 24 тисячі заяв від 13 531 вступника.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»