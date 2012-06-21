Погодне затишшя після кількаденної негоди дало змогу трохи оговтатися як комунальникам, так і іншим міським службам. А очільникам Черкас і області бадьоро відрапортувати про злагоджену роботу під час ліквідації наслідків негоди. Проте, на жаль, на практиці виходить не все так гладко й злагоджено, як намагаються подати керівники.

Ось повідомлення одного з місцевих телеканалів одразу після двох вихідних: «Через ожеледицю у Черкасах зріс рівень травматизму. Лише за вихідні дні до Третьої міської лікарні звернулися 130 містян. У них діагностували переломи, вивихи та розтягнення. Серед постраждалих — молоді і літні люди».

На прес-конференції Черкаський міський голова Анатолій Бондаренко хвалив енергетиків, які досить швидко справилися з відновленням ліній електропередач, завдяки чому було налагоджено водопостачання. Проте Анатолій Васильович мусив визнати, що ситуація з лініями електропередач лишалася критичною ще не один день. Енергетики-ремонтники і фахівці-надзвичайники працювали і вдень, і вночі, однак сам стан повітряних електроліній, які живлять струмом Дніпровську водо­очисну станцію, викликає тривогу.

Як розповів директор КП «Черкасиводоканал» Сергій Овчаренко, ще під час проектування їх спеціально зробили дві. Тобто у разі пошкодження однієї інша може взяти на себе все навантаження з подачі електроенергії. Проте, як виявилося, негода пошкодила обидві. Аби такого не траплялося в майбутньому, Сергій Володимирович запропонував додержуватись правил утримання повітряних ліній.

Ще одна деталь. На сьогодні Дніпровська водо­очисна станція, яка забезпечує питною водою обласний центр, не має реальної альтернативи наявним електромережам. Генератора ж, який міг би забезпечити станцію необхідною напругою хоча б на короткий період, тут просто немає.

Снігу й справді випало багато. Черкаські таксисти жартують, що через замети усе місто стало однією проблемною ділянкою. Вони наголошують, що їздити погано майже на всіх вулицях міста. Замерзлі брили снігу на погано розчищених дорогах утворили колії і горби, які можуть пошкодити автівку або спричинити ДТП. Центральні вулиці ще в більш-менш задовільному стані, а ось деякі провулки і двори взагалі не бачили снігоприбиральної техніки. Зокрема найбільше нарікань викликав стан мікрорайону «Дніпровський». Закупівля техніки для КП «ЧЕЛУАШ» (минулого літа для підприємства придбали додатково 15 спецмашин) не допомогла місту якісно виконати прибирання вулиць. Щоб хоч якось врятувати ситуацію, на допомогу за власний кошт прийшли місцеві підприємці.

Як пояснив міський голова, проблема «полягає в тому, що кошти резервного фонду міського бюджету, яких би вистачило на ліквідацію наслідків негоди, використати не можна, оскільки виконком на своєму останньому засіданні, ухвалюючи рішення про те, аби місто до прийняття бюджету жило по одній дванадцятій від торішнього кошторису, забрав кошти із зимового утримання доріг, а також заборонив їх використовувати підприємству, яке виграло тендер на цей вид робіт. Також депутати міської ради досі не ухвалили міського бюджету на 2018 рік. Якби Черкаси своєчасно його затвердили, то частину питань нагального фінансування, що стосуються ліквідації наслідків негоди, ми могли б швидко розв’язати».

А тим часом політичне протистояння, яке триває у міській раді навколо обрання нового складу виконкому (минулий розпустили), викликає неабияке занепокоєння. Насамперед жителів міста, які щодня стикаються з наслідками некомпетентного керівництва.