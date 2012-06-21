За повідомленням, обмеження діятиме з 11:00 до 16:30 на:
♦ вул. Трьохсвятительській (на ділянці від Михайлівської до Європейської площі);
♦ Володимирському узвозі (від Поштової до Європейської площі);
♦ Парковій дорозі (від Алей Героїв Крут до вул. М. Грушевського);
♦ вул. М. Грушевського (від вул. Шовковичної до Європейської площі);
♦вул. Хрещатик (від вул. Б. Хмельницького до Європейської площі). При цьому рух Хрещатиком від вул. Михайлівської в напрямку Бессарабської площі відкритий.
На час обмеження руху змінили і роботу маршрутів пасажирського транспорту, додали в КМДА.
Масові заходи з нагоди річниці хрещення Київської Русі 27 та 28 липня анонсували Українські православні церкви Київського та Московського патріархатів.