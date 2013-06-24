18 червня у світі відзначали Міжнародний день протидії мові ворожнечі. Саме цей огидний феномен ставлять собі на службу ті, хто розпалює збройні конфлікти, війни, практикує масові вбивства, геноцид цілих народів. Сьогодні мова ворожнечі — важливий елемент інструментарію російської пропаганди у прагненні цієї країни знищити українську націю, частина глобальної дезінформаційної кампанії рф проти України та її держав-партнерів.

Напередодні у Нью-Йорку постійні представництва України, Литви та Польщі при ООН провели присвячений цьому Дню паралельний захід з метою презентації спільної доповіді «Стійкість до дезінформації: перспектива Люблінського трикутника». Документ підготували громадські організації трьох країн — Ініціатива громадянської стійкості (Литва), Інститут Костюшка (Польща) та Детектор медіа (Україна).

Під час виступу постійний представник України при ООН Сергій Кислиця наголосив: «Поширення дезінформації повністю інтегровано у військові стратегії росії», повідомляє пресслужба МЗС.