Одинадцятирічний Олександр Перехрест із Драбова на Черкащині дуже любить малювати. Навчаючись у місцевій школі мистецтв, він досяг неабияких успіхів. Малюнки юного художника виразні, колоритні, позначені вигадкою та фантазією. Взявши участь у ХІ глобальному конкурсі малюнків «Автомобіль моєї мрії», що проводить компанія Тойота, він став одним із переможців. Малюнок «Антирадіаційний автомобіль» визнано одним із кращих серед робіт, представлених на конкурсі, в якому у взяло участь 830 тисяч дітей із 72 країн світу.
Організатори конкурсу нагородили Олександра подорожжю до Японії разом з батьками, де він знайомився країною, відвідав завод Тойота в місті Нагоя, покатався на швидкісному потязі шінкансені, монорельсі, побував у храмах, покатався на гідроскутері та сучасних автомобілях, які працюють на вуглеводні й водні.