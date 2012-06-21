Компанія Rolls-Royce випустила в єдиному екземплярі автомобіль Sweptail, вартість якого становить майже 13 мільйонів доларів. Це робить його, ймовірно, найдорожчим автомобілем у світі.
Автомобіль створювався з 2013 року на замовлення конкретного покупця, ім'я якого не розголошується. Зазначається, що замовник хотів у своєму авто повторити класичний стиль моделей 1925 та 1934 років, а також він забажав створити великий скляний дах в авто.
Директор з дизайну Rolls-Royce Motor Cars Джайлс Тейлор повідомив, що Sweptail є автомобільним еквівалентом Haute Couture.
Він додав, що у салоні авто навіть є спеціально розроблені прикріплення для ноутбука власника.
Назва Sweptail («скошена задня частина») натякає на великий кут нахилу задніх стійок даху. Крім того, у автомобіля незвично величезне заднє скло і найбільша решітка радіатора в історії Rolls-Royce.
Інтер’єр, як і личить, оздоблено дорогими шкірою та деревом. Дах авто – повністю прозорий. Характеристики Роллс-Ройс Свептейл не розголошують, хоча, найімовірніше, автомобіль зберіг стандартний 6,75-літровий V12 на 460 кінських сил