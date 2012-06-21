Уряд заклав курс долара на наступний рік на рівні 29,3 грн за долар. Про це повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк.
«Зростання ВВП – 3%, інфляція –7 %. Ми підготували проект бюджету і подали його в Кабмін. Зараз з ним працюватимуть мої колеги, міністри. Ми вийдемо на фінальну редакцію 15-го вересня. Бюджет сформований, виходячи з курсу 29,3 гривень за долар», – сказав Данилюк «Українським новинам».
Він зазначив, що згідно із соцстандартами, документ передбачає встановлення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2018 року в розмірі 3723 грн. Прожитковий мінімум – 1700 грн на 1 січня.
«Наша економіка відновлюється, тому доходи зростають. Бюджетна дисципліна – це дуже важливо. Дефіцит бюджету ми поступово знижуємо, як і планували. 2018 року передбачений дефіцит 2,4 відсотка. У нас доходи зростають на 14 відсотків порівняно із цим роком», – сказав Данилюк.
Міністр зазначив, що примарні 17 млрд грн від приватизації, які уряд вже кілька років закладає в бюджет, так і не може отримати.
«Але в цьому є повне розуміння, що приватизації треба нарешті дати старт. У бюджет ми заклали 22 мільярди гривень. Дуже сподіваюся, що ми їх отримаємо», – додав Данилюк.
Валютники прогнозують значний ріст долара ще цього року. Іноземна валюта зросте від 29 до 32 грн за долар вже восени.