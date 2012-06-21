Тепло прийде точно за календарем — 1 червня, обіцяють синоптики. До того ж, за прогнозами метеосайтів, спека під +30 і вище триватиме три тижні і спаде лише після 20 червня. Загалом літо буде середньостатистичним, без особливої спеки, та й дощів пройде більш ніж достатньо. Але, як і рік тому, варто очікувати раптових потеплінь і різких похолодань, повідомляє Сьогодні.

ЧЕРВЕНЬ. За словами заступника начальника Укргідрометцентру Анатолія Прокопенка, перший місяць літа виявиться близьким до норми як за температурою, так і за опадами. Вдень повітря прогріється до +30, вночі буде прохолодніше, до +15 і нижче, особливо в першій декаді. З ним згоден і народний синоптик Леонід Горбань, який розрахував, коли не варто виходити з дому без парасольки. Вона може стати в пригоді в період з 2 по 5 червня, залежно від регіону, а також 15—17 і 25—26. До речі, 15—17 пан Горбань обіцяє найсильніші зливи місяці, в ці дні може випасти до 20 мм опадів.

ЛИПЕНЬ. За прогнозами пана Прокопенка, маківка літа виявиться спекотною (температура підніметься до +32), але зі зливами. «Після опадів, зазвичай, холоднішає, але ненадовго, оскільки це все ж липень, — сказав нам пан Прокопенко. — На Одещині та в інших південних регіонах в середині літа очікуються сильні бурі з градом».

А Леонід Горбань обіцяє нам середньодобову температуру в липні + 20—25, тобто вночі на 5—7 градусів холодніше від середнього, а вдень — тепліше. «Розійтися спеці не дозволять сильні дощі, яких в липні очікується шість: два — в першій декаді, і чотири — в період з 15 по 30. До того ж 15 по 20 липня можливі бурі і град», — вважає народний синоптик.

СЕРПЕНЬ. Пан Прокопенко каже, що серпень буде прохолодним, з опадами нижче норми. «Згоден, але невеликі дощі пройдуть часто, всього за місяць очікується 8—10 «мокрих» днів: з 2 по 4, 9—10, з бурею, 15—17, теж з бурею і градом, 26—30, — деталізував свій прогноз Горбань. – звідси й регулярні температурні «гойдалки»: після дощу холоднішатиме ночами до 12—15 градусів, а вдень середньодобова температура буде +18-24».

Загалом, за словами метеорологів, літо обіцяє бути нестабільним. «Очікуємо нестійку погоду: то дуже жарко, то холодно. Зрозуміло, що всі ці переходи повинні бути дощовими. Часті зміни погоди говорять про зміну клімату. Тобто до примх погоди, на кшталт спеки на 1 квітня і заморозків на 1 травня, треба звикати», — розповіла заввідділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди метеорологічного НДІ НАН Вазіра Мартазінова. Леонід Горбань каже, що такі примхи повторюються раз на сім років, а літо 2018 року буде майже без перепадів температури, жарким і задушливим.

ПОГОДА НА ЛІТНІ СВЯТА

Цього літа — три свята з вихідними — Трійця, День Конституції і День Незалежності.

Трійця випадає цього року на неділю 4 червня (вихідними будуть 3, 4 і 5 червня), і за прогнозами синоптиків, день на 90% буде дощовим. Прогнози метеосайтів і народного синоптика показують, що на Трійцю по всій Україні очікуються нехай невеликі, але опади. Температура повітря буде комфортною — близько 25 градусів тепла. До речі, за народними прикметами, на Трійцю повинен йти дощ — це до великої кількості грибів, теплого літа і пізніх заморозків.

А ось День Конституції (випадає на середу і буде вихідним), очікується, за прогнозами Горбаня, ясним, теплим і сухим.

Приблизно таким чекаємо і День Незалежності — теплим і не дощовим. Він цього року випадає на четвер, і вихідними будуть 24, 25, 26 і 27 серпня.