Міністерство освіти і науки провело відкриту пресконференцію «Вступні випробування у 2024 році: чого очікувати». Основне нововведення НМТ-2024 — тестування із чотирьох предметів, три з яких — українська мова, історія України та математика — обов’язкові. Право вибору ще одного предмета лишається за вступником.

«Усі предмети учасники тестування складатимуть в один день у такому форматі: дві години тестування, перерва і ще дві години тестування. Тож рухаємося до стандартів європейських країн, де на випуску зі школи перевіряють знання не менш ніж із п’яти предметів», — зазначив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.

Зарахування історії України до категорії обов’язкових для складання предметів — важливий крок для зміцнення національної свідомості та самоідентифікації. «Ми хочемо, щоб учасники тестування були якомога краще обізнаними з питань історії України, знали передумови цієї страшної війни, як сталося, що нині ми перебуваємо у цій точці відносин з росією. Проте не вводитимемо у програму тестування весь історичний період. На НМТ перевірятимуть знання лише за період від XVI століття і дотепер», — прокоментувала директор Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

Предмет на вибір показує індивідуальну освітню траєкторію людини та стимулює до вивчення іноземних мов або природничих наук. А університети обиратимуть вступників на основі їхньої мотивації та готовності до вивчення конкретної спеціальності.

Учасник зможе скласти предметні тести в один день, а якщо йому щось завадить (хвороба, повітряна тривога під час тесту тощо), то зможе пройти тестування в додаткову сесію. Кожен блок триватиме 120 хвилин з перервою між ними. Така модель тестування вимушена, але прийнятна в умовах воєнного стану: учасникам потрібно буде лише раз з’явитися до екзаменаційного центру.