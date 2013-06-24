Ще на вулиці сніг лежить, а ягідні експерти прогнозують ціни на майбутній урожай. Під час Плодоовочевої open space конференції «ПЛІДНИЙ 2022: РИНКИ. ТЕХНОЛОГІЇ. НІШІ», організаторами якого були Українська плодоовочева асоціація (УПОА) та агромедіа-агенція Sapienza за підтримки Київського контрактового ярмарку, Тарас Баштанник, президент УПОА повідомив, що ціни на суницю садову та на лохину не виростуть, а от ціна на чорну смородину злетить.

В останні роки ринок суниці садової стабільний, він розвивається в 15-17 раз швидше, ніж скажім ринок лохини. Тому недовиробництва чи перевиробництва немає. Чекати на різке коливання цін не варто.

«Ціни на свіжу суницю на внутрішньому ринку будуть на рівні минулого року. Це зумовлено тим, що рання суниця, яка вирощується на півдні їхала в Білорусію, а потім далі, то у цьому році такої ситуації скоріш за все не буде», - каже президент УПОА.

Слід зазначити, що останніми роками споживання лохини українцями тільки зростає. Якщо ще 3-4 роки тому попит на неї був більший за пропозицію, то зараз її виробництво активно розвивається. На комерційний ринок виходять ті виробники, які закладали плантації 3-4 роки тому.

«У рамках обмеженого попиту і зниженої купівельної здатності українських споживачів є прогноз, що ціни на лохину не виростуть, а навіть будуть знижуватись на 5-10% на тлі збільшення собівартості. Оскільки здорожчало не тільки добриво, також виросли ціни на пакувальні матеріали у порівнянні з минулим роком на 25-30%. Рентабельність вирощування лохини буде зменшуватись, але надрентабельною вона вже не буде», - додає Тарас Баштанник.

Президент УПОА вважає, що в Україні буде розвиватись внутрішній ринок замороженої лохини. Її експорт стримувала велика кількість замороженої лісової чорниці. Сьогодні ситуація змінилася: виробництво замороженої лісової чорниці не зростає, оскільки існує певний ліміт доступності до сировини, як і ціна на неї, тому лохина стає конкурентною. Також, в Європі почали менше закуповувати заморожену лісову чорницю, а більше лохину. Україна у 2021 році поставила у країни ЄС декілька партій такої продукції.

Що цікаво у США 50% вирощеної лохини йде у переробку, а в Європі, як і в Україні тільки 10%. Це пояснюється тим, що на цьому ринку Америка вже досить давно.

Крім цих ягід варто пригадати чорну смородину та порічки. Якщо порічка залишається нішевою ягодою, з обмеженим попитом та виробництвом, то ситуація з чорною смородиною інша.

«Чорна смородина була в тренді і відповідно у ціні у 2008-2014 рр. Через її перевиробництво ціна на ягоду впала і вирощувати яггоду стало не вигідно, виробники розкорчовували велику кількість плантацій. Так, у 2017 році «з-під комбайна» вона коштувала 4-5 грн/кг, а вже у минулому році - 60-70 грн/кг за ручний збір і 30-40 грн/кг заморожена ягода зібрана комбайном.

В таких цінових реаліях чорна смородина стане трендом ягідного ринку України, який був 10 років тому. Що цікаво, ще 5 років тому, чорну смородину Україні імпортувала з Польщі, а сьогодні все навпаки», — зазначив ягідний експерт.

Прогнозується, що у 2022 році малина зросте у ціні. Звичайно все залежить від урожайності в Україні та у Польщі, від попиту у Північній Америки, але її ціна не буде дешевшою за минулорічну. Експерт прогнозує, що ситуація зміниться у 2023 році, коли на ринок вийдуть нові виробники, які насадили плантації ремонтантної малини 2 роки тому.