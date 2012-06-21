Сьогодні, 23 травня, депутати Верховної Ради мають ухвалити законопроект про мовні квоти у другому читанні. Проте текст закону дещо змінили.
Внесені зміни передбачають обов'язкові 70% україномовного контенту на центральному телебаченні. У початковому варіанті закону йшлося про 75%, передає кореспондентка 24 Каналу в прямому ефірі.
Для регіонального телебачення квоту навпаки збільшили – з 50% до 60%.
Якщо нардепи сьогодні схвалять законопроект, то він вступить у дію за чотири місяці. Після цього в українського телебачення буде ще рік так званого перехідного періоду, аби почати виконувати закон.
Протягом року перехідного періоду до україномовної квоти зараховується весь програмний продукт власного виробництва, – сказала депутатка від БПП Ольга Червакова.
Загалом, депутати підтримують законопроект і запевняють, що голоси для нього знайдуться. Однак, говорять і про те, що до вирішення проблеми залучення державної мови до соціо-культурної сфери треба більш комплексно.
Я вважаю, що це приниження для української мови – квоти на радіо, квоти на телебаченні. Треба приймати комплексний закон про державну мову в Україні, який буде її захищати в публічній сфері, – зауважив депутат від "Самопомочі" Роман Семенуха.