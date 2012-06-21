Українці можуть отримати безоплатно ліки та медичні вироби, вакцини та сироватки, які держава придбала для них за кошти платників податків. Закупівлі відбуваються як на центральному рівні за кошти державного бюджету, так і коштом місцевих бюджетів. Продовжуємо серію матеріалів, в яких розкажемо, які ліки, вакцини, медичні вироби ви можете отримати безоплатно і що робити, якщо ви їх не знайшли.
Сьогодні продовжуємо говорити про ліки, що можна отримати безоплатно, якщо ви лікуєтесь на стаціонарі.
Ліки від важких захворювань у лікарнях
За кошти державного бюджету МОЗ України закуповує через міжнародні організації ліки та медвироби від важких та рідкісних захворювань. Це життєво необхідні дороговартісні препарати, які пацієнти зазвичай не можуть купити самостійно. Зокрема, у програму державних закупівель входять такі ліки та медичні вироби:
Від важких захворювань, що потребують тривалого та/або дороговартісного лікування - онкології у дітей та дорослих, туберкульозу, вірусних гепатитів В та С, ВІЛ/СНІДу та ін.
Для лікування рідкісних захворювань: гемофілії типу А або В або хвороби Віллебранда, бульозного епідермолізу, ювенільного ревматоїдного артриту, легеневої артеріальної гіпертензії, імунодефіцитних станів тощо.
Загалом за 40 напрямами державної програми закуповуються близько 500 препаратів та більше 700 медичних виробів.
Цього року Україна вперше виходить на забезпечення 100% запитів лікарень за 12 напрямами, серед яких тести на ВІЛ, медикаменти при гемофілії у дітей та дорослих, медикаменти для дітей, хворих на нанізм різного походження, та дітей з іншими орфанними захворюваннями, донорство крові, дитячий церебральний параліч, ліки для трансплантації. Це означає, що потреба у ліках, яку подавали лікарні, повністю забезпечена, і пацієнти можуть одержати визначені ліки безоплатно.
Такого результату вдалося досягти завдяки ефективним процедурам державних закупівель лікарських засобів і медичних виробів через міжнародні організації. Деякі ліки закуповуються у 67 разів дешевше, ніж це було до 2015 року. Кількість додатково закуплених ліків на заощаджені кошти за деякими програмами сягає 85%. Це означає, що пацієнти одержують ще більше необхідних якісних ліків безоплатно.
Ліки для України закуповують Програма розвитку ООН, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), британська закупівельна агенція Crown Agents.
Ці ліки постачаються в заклади, підпорядковані безпосередньо МОЗ України, а також розподіляються у департаменти охорони здоров’я у різних областях, і кожен департамент у своїй області розподіляє ліки та медвироби між закладами охорони здоров’я конкретної області.
Нагадуємо, що забезпечення ліками та медичними виробами відбувається як за кошти державного бюджету (централізовано), так і за кошти місцевих бюджетів.
Детальніше читайте на сайті МОЗ.