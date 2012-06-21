Виробництво вітчизняної спеціальної вантажно-автомобільної техніки й задоволення потреб державних установ щодо оснащення нею обговорено під час тематичної наради, проведеної Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.
«Потрібна якісна система стимулювання власного виробництва», — глибокодумно підкреслив Володимир Гройсман. — Такими системними кроками ми однозначно відновлюватимемо нашу економіку». Тож першому віце-прем’єр-міністрові — міністру економічного розвитку і торгівлі Степанові Кубіву й Національному комітету з промислового розвитку доручено напрацювати відповідну систему.
Прем’єр переконаний: зростання ВВП у 4 кварталі 2016 року на 4,7% вкотре засвідчило, що країна може швидко наростити економічне зростання, зокрема такими підходами, коли інвестують в українську економіку й техніку, люди отримують заробітну плату, а країна отримує якісний продукт і податки до держбюджету.
«Дуже важливо, щоб ми отримали якість виробництва. Кожному, хто використовує техніку, вона потрібна для переміщення й порятунку життя людей, — цитує слова Володимира Гройсмана департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. — З кожним автомобілем, який сходить з конвеєра, якість має підвищуватися. Це дасть змогу розширювати горизонти експортного потенціалу».
Щодо потреби в оновленні автопарку пожежної техніки є необхідність розроблення середньострокової програми таких закупівель. 23 січня вже було проведено нараду з підтримки виробництва спеціальної вантажно-автомобільної техніки, за підсумками якої Прем’єр поставив завдання розробити технологічну карту щодо потреб держави в закупівлі транспортних засобів, починаючи від сфери безпеки і оборони й завершуючи автодорожнім господарством.
Для Прем’єра дуже важлива максимальна локалізація. Усе закуплене за державні кошти має дати серйозний ефект для економіки. А складові техніки, так би мовити, з іноземним корінням слід виготовляти в Україні. «Головне, щоб це не було великовузлове складання, а щоб усі агрегати й деталі понад 60% виробляли на наших підприємствах», — наголосив Володимир Гройсман.
Відділ новин «Урядового кур’єра»