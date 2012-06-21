Нараду з обговорення репрофайлінгу (реструктуризації) облігацій внутрішньої державної позики для вивільнення ресурсів на масштабне будівництво доріг провів Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Питання розвитку вітчизняних доріг, їх будівництво та реконструкцію у 2017 році визначено одним з головних пріоритетів уряду.
У результаті консультацій фракції коаліції у Верховній Раді внесли пропозицію про пошук нового фінансового інструмента для збільшення фінансування на будівництво доріг на 15 мільярдів гривень через репрофайлінг, який потрібно провести з Національним банком, зазначив Володимир Гройсман. Такий механізм дасть змогу акумулювати на автодорожні роботи у 2,5 раза більше ресурсу, ніж це було торік.
Міністерство фінансів і Національний банк провели роботу з обговорення питання репрофайлінгу ОВДП з портфеля НБУ, зазначив Прем’єр-міністр, зауваживши, що Президент Петро Порошенко повністю підтримує цю ідею і вважає, що будівництво доріг у країні — один з важливих пріоритетів.
Володимир Гройсман також підкреслив нагальність забезпечення фінансування капітального ремонту доріг за сприятливих погодних умов, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
Орієнтовно загальна сума з урахуванням ресурсу від репрофайлінгу сягне майже 35 мільярдів гривень. «Це відчутний обсяг для країни. Головне — логістика», — зазначив очільник Кабміну.
На сьогодні визначено джерела фінансування будівництва доріг: це передбачені у державному бюджеті та кошти міжнародних фінансових організацій. Система готова для масштабного будівництва доріг, наголосив Володимир Гройсман. Розпочато відродження автодорожнього господарства, підготовлено проектну документацію, техніку й матеріали.
Будівництво доріг підкреслить логістичні можливості України, сприятиме збільшенню вантажоперевезень та розвитку економіки. «Питання доріг має надважливе значення. Поєднання торговельних коридорів з морськими портами дасть змогу відігравати значну роль у переміщенні товарів», — наголосив Володимир Гройсман.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»