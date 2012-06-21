Як зауважив під час ХІ Міжнародного молочного конгресу економіст FAO (організація ООН з питань продовольства та сільського господарства) Андрій Ярмак, попри непрості часи, які зараз переживає молочна галузь, помітні якісні зрушення. Разом із тим, постають і нові виклики: як висловився один закордонний експерт, в Євросоюзі вже нема другого класу – мається на увазі не оте молоко другого класу, про яке недавно точилося стільки розмов, а взагалі продовольства другого сорту. Європейський споживач прагне лише найліпшого. І український виробник, зокрема, молочної продукції, має зважати на таку тенденцію. Без якісного молока не буде якісного молочного продукту, відповідно, Україна не зможе його експортувати до розвинених країн.
Торік Україна збільшила експорт молочних продуктів на 82%. Наша залежність від експорту зростає, тому виробникові не має бути байдуже, яка якість його продукції.
Як досягти цієї якості, розповів, зокрема, директор проекту USAID (Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку) «Підтримка аграрного і сільського розвитку» Патрік Райдер. З 2017 року проект розпочав співпрацю з Асоціацією виробників молока України шляхом співфінансування створення молочної лабораторії. Це дуже допомогло чотирьом тисячам малих виробників молока з прилеглих регіонів, які скористалися її послугами.
Цінність цієї лабораторії полягає зокрема в тому, що вона визначає не лише якість молока, а й діагностує хвороби корів, які впливають на якість (мастит тощо), дає можливість підбирати тварин, чий молочний потенціал найвищий. Результати роботи лабораторії за перші три місяці переконливо свідчать, що регулярний аналіз дозволяє не просто контролювати якість продукту, а й домогтися суттєвого його поліпшення.