В Україну прийшла осіння прохолода і дощі. Журналісти з'ясували, якою погодою потішить осінь й коли українцям знадобляться теплий одяг і парасольки.

Укргідрометцентр обіцяє у вересні середньодобову температуру 14—20 градусів тепла, а в гірських районах країни — 12—13 вище нуля. Що стосується опадів, то синоптики заспокоюють — дощитиме буде в межах норм, властивих першому місяцю осені, у вересні випаде приблизно 35—70 мм.

«Вересень цього року буде прохолодним», — погоджується з офіційним прогнозом народний синоптик Леонід Горбань. За його словами, у перший тиждень місяця середньодобова температура в Україні становитиме 18—19 градусів тепла, а вдень повітря прогріється не більше ніж до +22. Але вже 7 вересня похолодає — середньодобова температура впаде на чотири градуси — до +15, а вдень термометри опустяться до 18 градусів тепла. Так буде три дні — до 9 вересня, після чого похолодання лише посилиться — до 8—9 градусів тепла вночі і 12—14 вдень. Лише у середині вересня на кілька днів у країну прийде бабине літо — буде сухо і сонячно, а вдень термометри покажуть 19—21 градус тепла.

Але з 17 вересня «спека» закінчиться, і до кінця місяця температура піде на спад — до 17—18 тепла. Що стосується опадів, то народний прогноз обіцяє відносно сухий початок осені. «Дощити в країні буде з 8 по 13 вересня і в кінці місяця — у 26—29 числах», — прогнозує пан Горбань.

За народним прогнозом солідарні й погодні сайти — спеки у вересні не буде, а середньомісячна температура у всіх областях не підніметься вище +22 градусів. На заході середня денна температура становитиме +20, а нічна +12. Трохи тепліше буде в центральних регіонах країни — в середньому +19, вдень +12 вночі. У північних та східних областях повітря прогріватиметься до +18, вдень +11 вночі. А найтепліше традиційно буде на півдні — в середньому близько +22 градусів вдень, а вночі +15. При цьому, згідно з онлайн-прогнозами, початок вересня буде сухим, а після 15 числа почнуться затяжні дощі у всіх областях, які триватимуть від трьох до десяти днів.

За розрахунками народного синоптика, жовтень буде більш холодним, ніж вересень. Як розповів пан Горбань, перші два жовтневі тижні майже щодня буде йти дощ. У цей час термометри покажуть середньодобову температуру 12—14 градусів тепла, а вдень — 15—17. Шостого жовтня похолодає — середньодобова температура опуститься приблизно до +9, а денна — до +12 градусів. У середині місяця українцям доведеться дістати теплий одяг — за словами пана Горбаня, 15 жовтня очікуються перші заморозки. Враховуючи, що середня температура за добу опуститься до +5, вночі стовпчики термометрів цілком можуть впасти нижче нуля. Правда, так холодно буде лише пару днів — вже до 20-х чисел жовтня повітря вдень прогріється до 14—15 градусів тепла. Така погода триватиме до кінця місяця, а в останні дні жовтня вдарять нічні морози — до трьох градусів нижче нуля. Тоді ж очікуються дощі, які, на думку народного синоптика, можуть перейти в мокрий сніг.

А ось листопад в Україні буде відносно теплим. «За моїми розрахунками, у листопаді температура буде частіше плюсова, ніж морозна», — стверджує народний синоптик. Правда, за його прогнозами, періоди заморозків в останній місяць осені все ж будуть, швидше за все, в кінці листопада. Крім того, в перших числах місяця будуть зливи майже у всіх регіонах країни. Але до грудня в Україні буде сухо.

УНІАН