Після похолодання 22-23 серпня температура вирівняється і підвищиться до комфортних значень.
На День Незалежності українців очікує комфортна погода, практично без опадів. Про це в Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.
«24 серпня дощі більш ймовірні вночі в Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській областях. Вдень 24 серпня періодичні опади підуть з Київської області і залишаться тільки в Сумській і Харківській. Переважно без опадів. Плюс ще й після похолодання 22-23 серпня на День Незалежності температура вирівняється і підвищиться до комфортних позначок. Тобто, вишиванку з довгим рукавом можна буде одягнути без оглядки на спеку», – написала Наталя
У Києві на День Незалежності буде сонячна погода, а повітря прогріється до +25 градусів, зазначає синоптик.