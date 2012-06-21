Зима 2017/2018 не буде дуже холодною. Про це на прес-конференції днями заявила завідувач відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів Українського науково-дослідного метеорологічного інституту НАН України, метеоролог Вазіра Мартазінова.
За її словами, середньомісячні температури протягом зими будуть перебувати на рівні норми.
«Цієї зими на більшій частині України середньомісячні температури очікуються в межах норми і вище норми. Такий холод, як прогнозували в пресі, у наших розрахунках не проглядається», – сказала Мартазінова.
Вона уточнила, що в грудні середньомісячна температура повітря буде в межах середнього багаторічного значення: – 3...– 4 градуси на більшій території України. Ближче до заходу України температура буде вище на 1-2 градуси і складе близько 0 градусів.
У грудні опади у межах середньомісячної багаторічної норми потрібно очікувати в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Хмельницькій та Львівській областях, а також в Криму.
На Тернопільщині, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях в грудні прогнозується дефіцит опадів. Метеоролог сказала, що вище норми опади будуть у Волинській та Рівненській областях, на сході України – в Донецькій і Луганській областях.
«До Нового року різко похолодає, а в перші дні січня очікується короткочасне потепління», –зазначила метеоролог.
За словами Мартазінової, у січні слід очікувати чергування холоду і тепла.
«Середньомісячна температура на більшій частині території України буде на 1-2 градуси вище середньомісячних багаторічних значень і складе – 5...– 6 градусів. Тільки в Одеській області температурний режим збережеться в межах норми для цієї пори року», – додала вона.
На початку січня в Україну прийде північно-західний холодний фронт, з яким будуть пов'язані різкі похолодання, а також штормові явища в Чорному морі.
«Сніговий покрив буде не дуже високим, але будемо сподіватися, що він все-таки буде. Тому що ще очікуються позитивні температури в січні, а це значить, що буде ожеледь, ожеледиця», – уточнила Мартазінова.
У лютому на всій території України середньомісячна температура повітря очікується на рівні від – 3 градусів і до – 5 ...– 6 градусів на сході. На півдні – близько 0 і – 1 градуса, що теж, за словами метеоролога, вище середніх багаторічних значень на 1-2 градуси.
В останній місяць зими дефіцит опадів буде спостерігатися в західних, північно-західних і центральних районах, на півдні, в Дніпропетровській і Харківській областях.
«Це погано для кінця зими, тому що саме лютий готує для сільського господарства запас вологи», – уточнила Мартазінова.