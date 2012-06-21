В Україні

Перший президент України Леонід Кравчук поскаржився на розмір своєї пенсії. За його словами за його пенсію у розмірі 14 тисяч гривень (518 доларів) державі мало би бути соромно.

Це ж не мільйон президентів, яким треба платити якусь особливу пенсію. Чотири президенти, чотири людини. Я про це говорив Кучмі, говорив Ющенку, говорив Януковичу, говорив Порошенку, а віз і нині там. Шушкевич живе без пенсії? Живе. І я проживу,— сказав він.

З точки зору розміру пенсії пересічного пенсіонера, який намагається прожити на мінімальну пенсію у1074 гривень, заява виглядає дивною. Але президент – посада непересічна, нервова і вимагає додаткової зарплати. Періодично вони про це нагадують оточуючим, і перший глава нашої держави у цьому не є чимось ексклюзивним (хоча, другий президент України Леонід Кучма отримає таку саму пенсію і поки що не скаржиться).

В Європі

Свого часу «ганьбою» для найбільшої держави Східної Європи і члена Євросоюзу назвав свою пенсію і президент Польщі Олександр Кваснєвській. І це при тому, що він скаржився на пенсію у розмірі 1,4 тисяч доларів.

За можливе урізання свого утримання переймалися колись і у колишнього президента Фінляндії Тарьї Халонен, коли у 2013 році керівництво країни запропонувало скоротити розмір зарплати президентам країни. Вона побоювалася, що її пенсія, яка становить 60% від зарплатні діючого глави держави, скоротиться із 96 000 євро до 75 600 євро на рік. Зрештою тоді президентам дійсно скоротили зарплатню, але пообіцяли, що на пенсії колишніх президентів це ніяк не позначиться і вони продовжать отримувати свої 8 тисяч євро на місяць. Що, за мірками сусідніх країн, доволі непогана сума. Наприклад, пенсія колишнього президент Латвії Андріс Берзіньш становить всього 1,8 тисяч євро пенсії на місяць, пенсія екс-президента Естонії Арнольда Рюйтеля становить трохи більше 3,7 тисяч євро. Але далеко не всі колишні президенти мали такі претензії до своїх наступників. Наприклад у 2009 році колишній президент Латвії Гунтіс Улманіс звернувся до канцелярії президента країни з проханням зменшити йому пенсію (яка становила близько 1,6 тисяч євро) у зв’язку з важкою економічною ситуацією у країні.

У пострадянських країнах

Що ж стосується пенсії Кравчука, то, його пенсію дійсно можна назвати невеликою, навіть у порівнянні із виплатами, які надаються колишнім очільникам пострадянських країн.

Кравчук і Кучма отримують більше, ніж колишній президент Грузії Едуард Шеварднадзе, якому була призначена пенсія у розмірі 410 доларів на місяць.

Пенсія екс-президента Киргизстану Рози Отунбаєвої становить трохи більше тисячі доларів. Пенсія президента СРСР у відставці Михайла Горбачова становить 40 мінімальних зарплат Російської Федерації, що за поточним курсом трохи перевищує трьох тисяч доларів. А от нинішній прем’єр і колишній президент Росії Дмитро Медвєдєв може розраховувати на пенсію, розмір якою складає приблизно 6 тисяч доларів. Значно менше отримує вдова колишнього президента РФ Бориса Єльцина. Після його смерті у 2007 Наїна Єльцина отримала право на допомогу у шість мінімальних пенсій за віком, що становить близько 470 доларів.

У США

У дещо кращому положенні привілейовані пенсіонери США — там екс-президенти отримують пенсію розміром у 200 тисяч доларів на рік (понад 16 600 доларів на місяць). При цьому держдопомогу отримують і вдови колишніх американських президентів, яким виділяється з бюджету по 20 тисяч доларів на рік.

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