Українці пенсійного віку, які не мають права на пенсійні виплати, зможуть отримувати державну соціальну допомогу.
Про це повідомляє «Урядовий портал».
Зокрема, затверджений Кабінетом Міністрів України порядок визначає механізм призначення тимчасової допомоги громадянам, які вже досягли пенсійного віку, але мають менше 15 років страхового стажу.
«Тимчасова державна соціальна допомога з 01.01.2018 року по 31.12.2020 року призначатиметься непрацюючим особам, які досягли встановленого пенсійного віку, мають страховий стаж не менше 15 років, але не набули права на пенсійну виплату – на період до набуття права на пенсію за віком, у розмірі прожиткового мінімуму, для осіб які втратили працездатність», – йдеться у повідомленні.
Призначення допомоги здійснюється структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, міських райдержадміністрацій.
Тимчасова допомога перераховується кожні шість місяців з урахуванням змін майнового стану людини та її середньомісячного сукупного доходу.