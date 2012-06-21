Найдешевша ялинка коштує 30 грн. Про це Gazeta.ua повідомили у Держлісгоспі.
Всього в Україні планують продати 630 тис. ялинок. Українцям продаватимуть звичайні та кримські сосни, смереки та піхти. Ціни за рік не змінилися. Найдешевші дерева в продають у Поліському лісгоспі — за 30-40 грн. Це ялинки і сосни заввишки до 1 метра. Найдорожчі ціни на такі дерева в Карпатському регіоні — 55-65 грн. В середньому мінімальна ціна за дерево — 50-60 грн.
«По Україні середня ціна становить 56 грн за погонний метр», — уточнюють у відомстві.
Найчастіше покупці шукають ялинку заввишки два метри. «Щоб досягти такої висоти, дереву необхідно рости 7-10 років. Заплановані для продажу дерева вирубують під замовлення покупців. Якщо залишаються зрубані нереалізовані новорічні ялинки, їх віддають у дитячі садки, школи, для прикрашання церков на різдвяні свята», — уточнюють у Держлісгоспі.