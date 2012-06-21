Перед Новорічними святами актуальним є збереження ялинок та інших хвойних дерев, що ростуть в запорізьких парках і скверах. Тож фахівці КРСП «Зеленбуд» обробляють ялинки і сосни спеціальним розчином. Так комунальники захищають дерева від вандалів.
Зовні здається, що на гілочках лежить білий іній, хоч насправді це розчин, в який додають речовину білого кольору, щоб люди бачили, що дерева захищені і непридатні для новорічних прикрас у будинках. Побіліли ялинки та сосни в парку Нагнибіди та Південному мікрорайоні.
Тут ще зранку фахівці комунального підприємства розфарбували всі хвойні дерева.
— Це вимушений захід, — коментує подію працівниця Зеленбуду Світлана Журба, — бо торік невідомі пошкодили три хвойні дерева. Верхів’я однієї ялинки в цьому парку вкрали, а після свят тут і викинули. У розчин додаємо як маячок речовину, що фарбує, зокрема вапно, та інсектицид.
Для хвойних порід дерев цей розчин навіть корисний, бо захищає від багатьох хвороб. Проте комунальники попереджають, що для здоров’я людей він дуже небезпечний. Якщо таке дерево занести в дім, то розчин почне випаровуватися, з’явиться їдкий запах, що викличе головний біль та запаморочення. Змити його неможливо. Діє він понад 30 діб.
Комунальники зазначають: цей захід виявився ефективним, тож оброблення ялинок і сосен спеціальним розчином здійснюють у всіх районах Запоріжжя. Планують обробити до півтори тисячі хвойних дерев.
А за межами міста, зокрема в лісосмугах, для запобігання незаконному вирубуванню ялинок проводять рейди. Перевіряють транспортні засоби на стаціонарних блокпостах та перехрестях. А ще Запорізькому обласному управлінню лісового та мисливського господарства рекомендовано заготовляти новорічні гілки та ялинки лише на спеціально відведених лісових ділянках. Продаж новорічних ялинок для оптових покупців відбувається з обов’язковим маркуванням штрих-кодом.