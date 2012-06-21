Уперше за десятиріччя засяяла вогнями новорічна ялинка у Золотому. На черзі — біля КПВВ «Станиця Луганська».
У Золотому, де недавно провели розведення військ, прикрасили новорічну ялинку і влаштували біля неї великий концерт. Дітлахи й дорослі щиро раділи цим сюрпризам. Як висловився очільник Луганщини, штучним був лише сніг.
Місцеві жителі стверджують, що такого свята тут не було чи не десятиліття. Та й, за словами керівника місцевої військово-цивільної адміністрації Олексія Бабченка, такого масштабного заходу й настільки барвистої ялинки люди не бачили від початку бойових дій.
«Важливо, щоб поблизу лінії розмежування люди відчували свято, — наголосив під час урочистостей голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, звертаючись до присутніх. — Відбудова Луганщини — непросте завдання. Як сказав Президент України, разом з вами напишімо історію, яку потім не хотілося би переписувати. Зі святом вас!»
На місцевих хлопчиків і дівчаток очікувало передноворічне диво з подарунками, які приніс їм Святий Миколай. А 23 грудня вперше від початку бойових дій та облаштування лінії розмежування біля контрольно-пропускного пункту «Станиця Луганська» теж встановили новорічну ялинку і пригощали найменших хлопчиків і дівчаток солодощами.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»