Почалося... Здавалося б — до Нового Року і Різдва ще досить часу. Та й скільки справ зазвичай треба встигнути зробити до кінця року. Тож грудень промайне непомітно. І поки дехто оговтується від осінньої депресії, інші сповна готуються до свят. Ось вже гірлянди на фасад вивісили, а ось «новорічні знижки». Запрацювали відділи ялинкових прикрас. Та ще й снігу вчора трохи насипало…
Ось і Держлісагентство не втрималося, заявивши, що в Україні розпочинається ялинкова кампанія — державні лісогосподарські підприємства оголосили старт продажів новорічних дерев зі спеціальних плантацій, а також вирубаних під час оздоровлення лісів, йдеться на ВВС Україна.