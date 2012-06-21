Почалося... Здавалося б — до Нового Року і Різдва ще досить часу. Та й скільки справ зазвичай треба встигнути зробити до кінця року. Тож грудень промайне непомітно. І поки дехто оговтується від осінньої депресії, інші сповна готуються до свят. Ось вже гірлянди на фасад вивісили, а ось «новорічні знижки». Запрацювали відділи ялинкових прикрас. Та ще й снігу вчора трохи насипало…

Ось і Держлісагентство не втрималося, заявивши, що в Україні розпочинається ялинкова кампанія — державні лісогосподарські підприємства оголосили старт продажів новорічних дерев зі спеціальних плантацій, а також вирубаних під час оздоровлення лісів, йдеться на ВВС Україна.

Ялинки, що чекають на свято у західному містечку Шмалленберг.

23-метрова ялинка, яку встановлюють перед Рокфеллерським центром у Нью-Йорку. Велетенське дерево привезли із Пенсильванії.

Ялинка, що прикрашатиме Білий дім у Вашингтоні, значно менша — лише 6 метрів заввишки. Однак їй доправили до резиденції президента США ледь не каретою, а прийняла особисто перша леді Меланія Трамп разом із сином Барроном.

У Білого домі багато ялинок, й навіть у Синьому кабінеті.

У Капітолії — будівлі Конгресу США — теж не відстають від трендів.

Тим часом на одній із "ялинкових ферм" компанії Holiday Tree Farms у штаті Орегон робота у самому розпалі. Цього року тут очікують продати мільйон дерев.

Ще один імовірний фігурант численних селфі - ялинка на площі Святого Петра у Ватикані. Цього року у резиденції Папи Римського буде просто велетенське святкове дерево - 28 метрів заввишки. Його привезли із Польщі і запалять 7 грудня.

А в резиденції британських монархів у Віндзорському замку усе вже практично готове до святкування.

Торговий центр у Ліверпулі виявився ще хуткішим і засвітив свою незвичайну ялинку в середині листопада.