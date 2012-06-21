На Закарпатті місцеві лісники пропонують взяти лісову красуню на Новий рік в оренду. Про це повідомляє телеканал «Україна».
Головний атрибут новорічних та різдвяних свят продають в горщиках. А після пропонують повернути неушкоджену ялинку в ліс. Замість цього покупець отримає половину вартості назад. Таким чином, закарпатців закликають не рубати дерева.
«Десь 300 гривень було на ринку, точно 300—350. Я думаю, що набагато економніше і красивіше взяти за 150 і ще можна її біля будинку висадити або повернути», — розповіла покупчиня про користь вибору ялинки у горщику.
«Це ялина, або ялина звичайна, ялиця біла, або ялиця і сосна звичайна. Від 70 гривень залежно від розмірів і максимум 300 гривень, з яких половину лісгосп буде повертати», — уточнив Ярослав Кополовець, директор Перечинського лісгоспу.