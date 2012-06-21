У комунальному підприємстві «Київський метрополітен» відбулася зустріч із представниками японських компаній, під час якої сторони обговорили проект модернізації вагонів за кошти Кіотського протоколу. Також мова йшла про можливості впровадження рекупераційних систем за підтримки японської урядової організації NEDO.
Нагадаємо, що з 2014 року столичний метрополітен отримав 135 вагонів, оновлених коштом «зелених інвестицій». Це більше половини усього рухомого складу, що використовується на червоній (найбільш завантаженій) лінії підземки. Встановлене обладнання з асинхронним приводом дає змогу економити до 40% електроенергії.
Японська сторона назвала модернізацію вагонів столичного метрополітену за кошти Кіотського протоколу найкращим проектом співпраці у даному напрямку протягом останніх років.